‘Navalni rekende op arrestatie'

Moskou

De bekende Kremlincriticus keerde onlangs vanuit Duitsland terug naar zijn thuisland. De autoriteiten arresteerden hem op een vliegveld in Moskou. Navalvi heeft het om meerdere redenen aan de stok met de Russische justitie en zit inmiddels in een beruchte gevangenis in de hoofdstad.

Bondgenoten van Navalni, die vorig jaar werd vergiftigd en daarna in Duitsland herstelde, hopen dat Russen vandaag massaal de straat opgaan om zijn vrijlating te eisen. Bondgenoot Leonid Volkov sprak de verwachting uit dat de autoriteiten door de knieën gaan als genoeg mensen meedoen aan demonstraties. ‘We weten dat het Kremlin massaprotesten vreest', zei het oppositielid.

Ook de Europese Unie zet Rusland onder druk om Navalni onmiddellijk vrij te laten. De 27 EU-leiders zullen naar aanleiding van de kwestie in maart een ‘strategisch debat' houden over de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland, heeft EU-voorzitter Charles Michel in een telefoongesprek met president Vladimir Putin laten weten. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken vergaderen maandag over eventuele uitbreiding van sancties tegen Rusland.

Een Russische rechtbank heeft vrijdag de woordvoerster van Navalni veroordeeld tot een celstraf van negen dagen. Dat betekent dat Kira Jarmisj de protesten mist die voor vandaag zijn aangekondigd. De autoriteiten hebben die als illegaal bestempeld en mensen opgeroepen niet te gaan demonstreren tijdens de coronapandemie. <