Tien jaar na de Dag van de Woede is de Arabische Lente nog steeds een sluimerende opstand

De Arabische Lente is mislukt, is een veel verkondigde opvatting. Maar zoals één foto tien jaar geleden de Dag van de Woede ontketende, wacht er ook nu een diepe onvrede op een vonk. En dat heeft ook gevolgen voor ons.

Het is weer helemaal raak, in een reeks Tunesische steden. Al dagenlang botsen jonge demonstranten met de politie, honderden jongeren zijn gearresteerd, Amnesty International bekritiseert ‘het buitensporige gebruik van geweld door de politie’ en premier Hichem Mechichi probeert met het herzien van zijn kabinet de onvrede in te dammen. Maar op straat klinken weer leuzen uit de eerste opstand.

Is dit het definitieve einde van de Arabische Lente? Tunesië is immers het land dat in oktober 2015 zelfs de Nobelprijs voor de vrede kreeg wegens ‘het bouwen van een pluralistische democratie’ met ‘fundamentele rechten voor de hele bevolking, ongeacht sekse, politieke overtuiging of religie’.

Op het eerste gezicht is, tien jaar na de Dag van de Woede ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .