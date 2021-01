Noodtoestand uitgeroepen in Centraal Afrikaanse Republiek na aanval op hoofdstad door rebellenleger

In het noorden van Bangui patrouilleren blauwhelmen in een gebied waar 's ochtends honderden rebellen de stad aanvielen.

Bangui

Door vijftien dagen de noodtoestand uit te roepen, heeft het regeringsleger meer vrijheden om de rebellen terug te dringen uit de buitenwijken van Bangui, maar ook op andere plekken in het land. Het rebellenleger heeft al controle over twee derde van de CAR, Centraal Afrikaanse Republiek. De gewelddadigheden namen toe na de herverkiezing van president Faustin-Archange Touadéra in december. Afgelopen maand zochten zeker honderdduizend mensen hun toevlucht bij familieleden of in buurlanden.

Intussen dringt het hoofd van de VN-vredesmissie in de Centraal Afrikaanse Republiek, Mankeur Ndiaye, er bij de VN-veiligheidsraad po aan om meer blauwhelmen te sturen naar de CAR. Hij waarschuwt dat het land ‘een groot risico loopt om terug in de ..

