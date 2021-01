Dichteres die droomt van Witte Huis

Washington

In de nacht van 6 januari, toen het Capitool werd bestormd, legde Amanda Gorman de laatste hand aan haar gedicht ‘The Hill We Climb'. De tekst kwam voor haar tot leven, waarna ze zeker wist wat de boodschap moest zijn. Twee weken na de bestorming stond ze zelf op Capitol Hill. Op verzoek van first lady Jill Biden liet Gorman – de jongste dichter die ooit heeft opgetreden tijdens een inauguratie – haar poëzie horen. Haar rake metaforen, de herkenbare emotie en het ritme maakten Gorman in vijf minuten geliefd bij een miljoenenpubliek. Vlak voor de inauguratie had Gorman 170.000 Instagramvolgers, enkele uren later 1,1 miljoen. Lovende reacties kwamen ook van vicepresident Kamala Harris, voormali..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .