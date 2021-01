Twee miljoen kinderen lijden honger in de vergeten oorlog. ‘Jemen is de ergste plek voor kinderen’

De wereldpolitiek brandt liever niet de vingers aan de vergeten ‘proxy oorlog’ in Jemen. Twee miljoen kinderen onder de vijf jaar lijden honger, 358.000 van hen zijn in levensgevaar. Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, verwacht in het komende halfjaar een verdubbeling van deze cijfers.

Eén op de vijf kinderen in Jemen is ondervoed, blijkt uit de cijfers van de Verenigde Naties.

Sanaa

Faid Samim is een jongetje van zeven jaar. Al zijn botten zijn zichtbaar onder zijn bijna doorschijnende huid. Hij ligt met opgetrokken knieën doodstil op een ziekenhuisbed in Sanaa. Dat hij nog leeft, is een wonder. De beelden die nieuwsdienst Reuters deze maand van dit kind – dat maar zeven kilo weegt – maakte zijn schokkend om te zien. Helaas is hij niet de enige die vel over been is in Jemen. Veel kinderen zijn maar één stap verwijderd van verhongering.

Jeroen Keuning, landendirecteur van hulpverleningsorganisatie ZOA in Jemen, vertelt over een meisje van vier jaar dat eruitzag alsof ze nog maar negen maanden was. ‘Dan weet je, ook al overleeft ze het, ze zal hier nooit helemaal overheen komen. De achterstand is te groot.’ Volgen..

