Was de explosieve stof van de ramp in Beiroet eigenlijk bedoeld voor Syriës dictator Assad?

Wat heeft een brievenbusfirma in hartje Londen te maken met de explosie van een loods vol ammoniumnitraat in de haven van Beiroet vorig jaar – ruim tweehonderd doden, hele wijken onbewoonbaar? Van alles, blijkt uit een knap staaltje onderzoeksjournalistiek van de Libanese journalist Firas Hatoum.

Ravage in de haven in Beiroet na de explosie van een loods vol ammoniumnitraat in augustus 2020.

Beiroet

U weet nog wel: de voorraad ammoniumnitraat die op 4 augustus 2020 in Beiroet ontplofte, was afkomstig van een Russisch schip, de Rhosus. De met explosieven volgestouwde Rhosus was niet onderweg naar de Libanese hoofdstad, maar strandde toevallig in Beiroet vanwege

motorpech, zo luidt de officiële lezing.

De zakken ammoniumnitraat werden opgeslagen in een loods in de haven. Daar ontplofte het zeven jaar later in een van de grootste niet-nucleaire explosies ooit ter wereld. Hatoum, documentairemaker voor tv-zender al Jadeed, stelt een simpele journalistieke vraag: wie is eigenaar van de 2750 ton ammoniumnitraat?

Het antwoord voert langs een kluwen van Britse bedrijven met lijntjes naar schimmige Syrische zakenlui. In de Verenigde Stat..

