'Coderingsprobleem': politiebestanden weg

Londen

Zeker 400.000 politiebestanden zijn per ongeluk verwijderd uit de digitale database van de Britse politie na een ‘coderingsprobleem', meldde de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel woensdag. Volgens Patel wordt geprobeerd de bestanden te herstellen, al is nog onduidelijk of dat gaat lukken. Zaterdag werd bekend dat er duizenden politiegegevens uit het landelijk politiesysteem waren verdwenen, waaronder vingerafdrukken en gegevens over eerdere arrestaties, aldus de BBC. Vanwege de ontbrekende gegevens zijn in sommige gevallen verdachten weer vrijgelaten. <