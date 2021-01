Joe Biden legt zijn hand op de familiebijbel, terwijl hij tegenover opperrechter John Roberts de ambtseed aflegt. 'Dit is Amerika's dag. Dit is de dag van de democratie', zo begon Biden later zijn toespraak. Die stond in het teken van het herstel van eenheid - maar ook van de grote uitdagingen die zowel de regering als de bevolking te wachten staan. Biden vroeg midden in zijn rede om een stil gebed, voor de 400.000 slachtoffers van corona en hun nabestaanden, maar ook voor het land.

(beeld afp / Andrew Harnik)