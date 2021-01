‘Een derde van mensen kwam aan in coronatijd'

Een kwart van de Nederlanders is aangekomen tijdens de coronacrisis. Wereldwijd is dit bijna een derde. Dat stelt onderzoeksbureau Ipsos na een wereldwijde enquête. Gemiddeld zijn de Nederlandse ondervraagden 5,6 kilo aangekomen.

Amsterdam

Tussen 23 oktober tot 6 november 2020 zijn er in totaal 22.008 interviews uitgevoerd onder volwassen consumenten verspreid over 30 landen. Zij zijn gevraagd naar hun gewicht en hun beleving erbij. Wereldwijd 45 procent van de ondervraagden is nu bezig met gewicht te verliezen, zo stelt Ipsos. In Nederland proberen vier op de tien mensen(42 procent) af te vallen.

Zeker 60 procent van de Nederlanders denkt dat er een verband is tussen het hebben van overgewicht en heftige coronaklachten. Wereldwijd is dat 45 procent. Nederlanders willen vooral afvallen door gezonder te eten en daarbij geen speciaal dieet te volgen (70 procent). Minder suiker eten is voor 58 procent de oplossing en minder koolhydraten voor 33 procent.

bewegen

Een derde van de Nederlanders denkt dat regelmatig bewegen helpt bij het verminderen van coronasymptomen. Ongeveer net zoveel mensen geloven dat afvallen helpt. Ook denkt een deel dat stoppen met roken (23 procent) en het gebruiken van vitamine D-supplementen (31 procent)

helpen bij het verminderen van coronasymptomen.

Ondanks dat de helft van de

Nederlanders wil afvallen door meer te sporten, zijn Nederlanders niet massaal meer gaan bewegen. Slechts 16 procent van de ondervraagden is meer gaan sporten, terwijl meer dan een kwart (27 procent) van de bevolking juist minder is gaan bewegen.