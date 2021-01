Bidens eerste daad als president: een stil gebed

Joe Biden neemt het presidentschap over in ‘een donkere winter’ van samenvallende crises. En naast een krachtige oproep tot eenheid, was er de oproep tot gebed – samen.

Washington

De start van het presidentschap van Joe Biden is een van de meest bizarre in de ruim 150 jaar na de Amerikaanse Burgeroorlog. Met militairen die in de nachten ervoor sliepen in het Capitool, de hoofdstad bewaakt door in totaal ongeveer 25.000 militairen, en met 250.000 vlaggetjes in plaats van burgers op de beroemde Mall, het langgerekte veld voor de trappen waarop de president de eed aflegde. Washington was een stad in staat van beleg, waarin de bewaking van het Hooggerechtshof pal voor de inauguratie werd verscherpt wegens een bommelding.

Tegen die donkere achtergrond van verdeeldheid en geweld had Biden een krachtige boodschap, aan alle Amerikanen – en vooral een die totaal anders was dan die van zijn voorganger. &lsquo..

