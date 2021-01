Doe maar rustig aan met de Biden-euforie in Europa

Met Joe Biden in het Witte Huis is het voor de Europese Unie verleidelijk om weer wat meer onder de Amerikaanse paraplu te kruipen. Maar het wordt niet meer zoals het was.

Voorzitter Charles Michel van de Europese Raad ontmoette Joe Biden al eens in 2015. Nu moeten zij de relaties tussen de EU en de VS aanhalen.

Brussel

Blijdschap spatte woensdagmorgen door de plenaire zaal van het Europees Parlement. Warme woorden waren er voor de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris. Soms op het gênante af. De lucht in de zaal trilde er bijna van: nu wordt het licht, de dag breekt aan.

Daarmee gaven veel parlementariërs stem aan talloze Europeanen. Uit een dinsdag gepubliceerd rapport van het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research Centre blijkt dat zo'n driekwart van de ondervraagde Fransen, Duitsers en Britten Biden vertrouwt en optimistisch is over betere relaties met de Verenigde Staten.

Slechts een enkele Europarlementariër waarschuwde in Brussel voor te veel euforie. Arnaud Danjean was een van hen. Wie enthousiast is over ..

