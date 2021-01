Quarantainekamp in China moet een nieuwe virusuitbraak tegengaan

China is bezig zo snel mogelijk een groot quarantainekamp in de provincie Hebei uit de grond te stampen, waar plek is voor meer dan vierduizend mensen. Dit kamp moet de nieuwe virusuitbraak in de stad Shijiazhuang tegengaan.

Het quarantainekamp in Hebei in aanbouw.

Shijiazhuang

De lokale overheid maakt zich zorgen over het coronavirus dat opnieuw om zich heen grijpt in het gebied. De angst is groot dat het aantal coronapatiënten in een rap tempo zal toenemen, nu Chinees Nieuwjaar eraan zit te komen. Dat wordt op 12 februari gevierd.

Verwacht wordt dat rond die tijd honderden miljoenen inwoners zullen reizen door het land om hun familie te bezoeken. Shijiazhuang, een stad met elf miljoen inwoners, is daarom in lockdown en de lokale overheid is op grote schaal bezig inwoners te testen.

Er zijn zelfs meer dan twintigduizend inwoners uit Shijiazhuang geëvacueerd naar ‘onderkomens met gecentraliseerde faciliteiten’ om de virusverspreiding tegen te gaan, meldt staatszender CGTN.

Het nieu..

