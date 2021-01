Het vertrouwen van Europeanen in Amerika brokkelt af. ‘Het politieke systeem is kapot’

Amerika raakt in verval en daaraan kan de verkozen president Joe Biden weinig meer repareren. Dat geloven de meeste Europeanen, meldt de Europese Raad voor Buitenlandse Betrekkingen (ECFR) in een nieuw onderzoek.

Verdeeldheid in de VS.

Londen

Meer dan vijftienduizend mensen in elf Europese landen is gevraagd hun mening te geven over ‘Bidens Amerika'. Uit dat onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Europese burgers houdt van Biden en zich verheugde over zijn overwinning tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Maar of Amerika daarmee zal terugkomen als wereldleider? Daar rekenen de meeste Europeanen niet op. ‘De meesten denken dat het Amerikaanse politieke systeem kapot is, dat China machtiger zal zijn dan de VS en dat Washington hen (Europese burgers, red.) niet zal verdedigen', zegt ECFR-oprichter Mark Leonard.

51 procent van de Europeanen denkt dat Amerika onder Biden niet in staat is verdeeldheid in de VS t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .