Joe Biden wil een ‘bliksemstart’ maken in het Witte Huis. Wat zijn zijn plannen?

Joe Biden wil direct na zijn inauguratie in een reeks decreten radicaal breken met Trumps politiek. In een strakke ‘bliksemstart’ moeten in tien dagen de eerste grote problemen worden aangepakt.

Washington

In een ‘Blitz’ aan presidentiële decreten en memo’s wil Joe Biden ‘beslissende actie nemen tegen vier overlappende en elkaar versterkende crises’. Dat staat in een memo van de nieuwe ‘Chief Staff’ van het Witte Huis, Ron Klain, aan de leidinggevenden in Bidens Witte Huisteam. ‘Het wordt de dag van duizend handtekeningen’, schreef The New York Times vervolgens in de nieuwsbrief ‘On Politics’. Maar in de originele tekst, waarover het Nederlands Dagblad beschikt, staat dat Biden op de eerste dag ‘ruwweg een dozijn besluiten zal tekenen om de vier crises te bestrijden, menselijkheid terug te brengen in ons immigratiesysteem en de regering weer te laten werken voor het volk.’

