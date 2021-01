Vrienden staan bij inauguratie Joe Biden centraal. Wat is er allemaal te zien en te horen?

De ceremonie waarbij Joe Biden wordt ingezworen als de nieuwe president begint met een gebed, ook wel invocatie of aanroeping genoemd.

Dit gebed wordt uitgesproken door de rooms-katholieke priester Leo O’Donovan (87). Hij is al jarenlang bevriend met de Bidens’, die zelf ook rooms-katholiek zijn. O’Donovan is jezuïet en was van 1989 tot 2001 president van de Georgetown University in Washington. Dit is de oudste katholieke universiteit van het land, opgericht in 1789. O’Donovan sprak in 2015 bij de begrafenis van Beau Biden, de zoon van Joe Biden die op 46-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hersentumor. Het emotioneerde O’Donovan zo erg,dat hij begon te huilen. ‘Toen begon Joe mij te troosten, en was hij de pastor’, ..