'Vaccinatienationalisme verlengt de pandemie'

Sanne krijgt het vaccin toegediend. In haar woonzorgcentrum, voor mensen met een verstandelijke beperking, is een begin gemaakt met vaccineren.

Genève

De wereld dreigt 'catastrofaal moreel te falen', waarschuwde Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag. Het bestuur van die organisatie vergadert deze week over het vaccinatieprogramma.

Waarin faalt volgens de WHO de wereld? Vaccins tegen corona worden niet eerlijk over de wereld verdeeld. Sommige landen kopen veel, andere hebben zeer weinig. In landen waar weinig toegang is tot vaccins, kan corona blijven rondgaan en muteren.

Tedros hamert al maanden op de kwalijke gevolgen van deze scheefgroei: ‘Door vaccinatienationalisme zal de coronapandemie langer duren, niet korter.' De vraag naar vaccins tegen corona is enorm groot. Sommige landen reserveren een vaccin dat..

