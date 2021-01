Rechter zet Navalny 30 dagen vast

Een rechter in Chimki bij Moskou heeft bepaald dat Kremlincriticus Aleksej Navalny voorlopig dertig dagen blijft vastzitten. Eind deze maand wordt een zitting gewijd aan de vraag of hij alsnog 3,5 jaar de gevangenis in moet. Navalny riep Russen in een video op uit protest de straat op te gaan.

Moskou

De 44-jarige Navalny kwam zondag vanuit Duitsland terug naar Rusland en werd meteen aangehouden. De aanklagers eisten dat hij gevangen blijft, omdat hij de voorwaarden van invrijheidstelling zou hebben geschonden. Navalny heeft eerder celstraffen gekregen in omstreden strafzaken over fraude, maar hoefde onder voorwaarden niet de cel in.

Rusland moet hem onmiddellijk vrijlaten en zijn veiligheid waarborgen, vindt de Europese Commissie. Het opsluiten van politieke tegenstanders gaat in tegen internationale afspraken, waarschuwt voorzitter Ursula von der Leyen. In het Westen wordt Navalny gezien als de enige serieuze oppositieleider die het op kan nemen tegen president Putin die sinds 2000 regeert.

In Rusland is Navalny vooral bekend geworden door zijn vaak in sociale media gevochten strijd tegen corrupte praktijken van zakenmensen en machtige bestuurders. Hij heeft veel vijanden gemaakt in kringen rond het Kremlin en in dat regeringscentrum zelf.

In augustus is hij bestookt met een gif dat ooit als chemisch wapen werd ontwikkeld toen hij een reis naar het oosten van Rusland maakte. Brussel verwacht nog altijd dat Rusland die aanslag grondig en onafhankelijk zal laten onderzoeken. Navalny werd ernstig ziek naar een Duits ziekenhuis overgebracht voor behandeling. Dat verliet hij in september al, maar hij keerde pas zondag terug naar Moskou.

Amnesty International in Rusland noemt zijn arrestatie ‘nog meer bewijs' dat Rusland hem het zwijgen probeert op te leggen. Zijn detentie geeft enkel de noodzaak aan om zijn beweringen te onderzoeken dat hij in opdracht van hooggeplaatste Russen werd vergiftigd, aldus directeur Natalia Zviagina. <