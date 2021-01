Biden wil VS wereldleider maken

Washington

Joe Biden had zaterdag een boodschap voor de heren Xi Jinping en Vladimir Putin – maar ook voor Europa en andere democratische bondgenoten. ‘Amerika is terug’, zei hij bij de presentatie van nieuwe leden van zijn buitenlandteam – ervaren diplomaten en politici, waarmee hij tijdens de regering Obama al heeft samengewerkt. En ze kregen een stevige opdracht: ze moeten ‘hun diplomatieke ervaring en hun kunde gebruiken om het wereldwijde en morele leiderschap van Amerika te herstellen’, aldus Biden. Dit team van ervaren rotten in het vak, ‘belichaamt mijn kernopvatting dat Amerika op zijn sterkst is als het samenwerkt met onze bondgenoten’, zo vatte hij de insteek van zijn buitenlandpo..

