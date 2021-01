Een prik halen in de kerk

Meerdere kerken in Engeland worden ingezet als vaccinatiecentra. In de kathedraal in Lichfield in Noord-Engeland zijn vrijdag de eerste mensen gevaccineerd, zaterdag is de kathedraal in Salisbury in het zuiden van Engeland omgebouwd tot prikpost.

Members of the public at Lichfield Cathedral, Staffordshire, to receive the Oxford/AstraZeneca coronavirus vaccine. (beeld Hollandse Hoogte / PA Media )