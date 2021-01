Armin Laschet volgt Angela Merkel op als CDU-leider

Armin Laschet, de huidige premier van Noordrijn-Westfalen, is zaterdag op een digitaal partijcongres van de Duitse christendemocratische partij CDU verkozen tot partijleider.

Berlijn

Armin Laschet volgt Annegret Kramp-Karrenbauer op, die eerder het stokje overnam van Angela Merkel, maar zichzelf later toch niet geschikt achtte. De 59-jarige Laschet versloeg in de finaleronde de rechts-conservatieve kandidaat Friedrich Merz met 521 tegen 466 stemmen. Een ronde eerder was de derde kandidaat, buitenlandexpert Norbert Röttgen, al afgevallen.

Laschet geldt als een geestverwant van de vertrekkende bondskanselier Angela Merkel; hij wil haar middenkoers voortzetten. Laschet verzette zich in zijn toespraak tegen het uitvergroten van geschilpunten. ‘We moeten ons duidelijk uitspreken, maar niet polariseren’, zei hij. ‘We kunnen alleen winnen als we in het midden staan.’

Of Laschet na de parlementsverkiezin..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .