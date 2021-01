Jonge Joodse Israëliers settelen in Berlijn: ‘De Holocaust is 75 jaar geleden en wij zijn een nieuwe generatie’

Lange tijd woonden er nauwelijks Israëliërs in Berlijn: te beladen, te ingewikkeld. Nu vestigt zich een groeiende groep Joodse Israëliërs in de Duitse hoofdstad. Wat zijn hun overwegingen?

Voor de oorlog woonden er 175.000 Joden in Berlijn. Nu wordt het aantal Joodse inwoners in de stad rond de 40.000 geschat.

Ze waren verbouwereerd, zegt Barak Bar-Am (53) in zijn galerie in Charlottenburg. Hoogst verbaasd dat er ineens eentje voor hun neus stond. Toen hij in 1998 naar Berlijn verhuisde, hadden de meeste mensen die hij op straat sprak nog nooit een Israëliër in hun stad gezien. ‘Vervolgens begonnen ze direct te vertellen over hun familieleden die fout waren geweest in de oorlog. Het leek alsof ze het hele naziverleden van Duitsland wilden verwerken, via mij. Dat werd op den duur wel vermoeiend, ja.’

Duitsland is bedreven in het erkennen van het naziverleden. Deze geschiedenis wordt al decennialang grondig onderwezen, herdacht en beschreven. Zo leerde elke naoorlogse generatie de harde feiten en de bijbehorende cijfers over een groep die vrijwel..

