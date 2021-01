CDU krijgt nieuwe partijvoorzitter: ‘Maar geen van de drie kandidaten heeft al krachtig leiderschap getoond’

Münster

Friso Wielenga (64) woont inmiddels decennia in het Duitse Münster. Daar is hij directeur van het Zentrum für Niederlande-Studien, onderdeel van de Westfälische Wilhelms-Universiteit. ‘Ook bij ons is het rustig door corona’, vertelt hij.

Wielenga, auteur van boeken over Duitse en Nederlandse geschiedenis en over Duits-Nederlandse verhoudingen, benadrukt dat een partijvoorzitter in Duitsland een andere positie heeft dan in Nederland. ‘In Nederland is doorgaans de fractievoorzitter in de Tweede Kamer de partijleider. In Duitsland ligt de richting van de partij grotendeels in de handen van de partijvoorzitter. Hij is de kapitein op het schip.’

Er zijn drie kandidaten voor het CDU-voorzitterschap: Armin Laschet (59), Friedrich Merz (65) en..

