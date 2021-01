Pete Hoekstra: ‘De bestorming van het Capitool is een smet op het presidentschap van Trump’

De bestorming van het Capitool op 6 januari was ‘anarchie’. Veel mensen, onder wie president Donald Trump, maakten fouten. ‘Er is niets goed gegaan.’

Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, aan tafel in Uitgelicht!

Den Haag

Dat zei Pete Hoekstra, ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, donderdagavond bij de christelijke tv-zender Family7. Dat zijn opmerkelijke uitspraken voor de Amerikaanse diplomaat die in eerdere tv-optredens de gebeurtenissen vorige week in Washington DC niet wilde veroordelen.

Volgens Hoekstra (67) is de bestorming ‘een smet’ op het presidentschap van Donald Trump. ‘Ik ben teleurgesteld in wat er is gebeurd.’ De ambassadeur vindt dat ‘iedereen’ in zijn land ‘een stapje terug moet doen en reflecteren op de situatie. Verdeeldheid en harde woorden in de politiek is niet iets alleen van deze president of van de laatste twintig dagen. Het speelt al veel langer.’ Hoekstra wil desgevraagd niet zeggen of hij de komende tijd Tru..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .