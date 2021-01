Hoe Mike Pence naar zijn ‘Nee’ tegen Trump en tegen Pelosi toeleefde

Washington

Als er iemand is die bij de naam Mike Pence blij wordt, is het Joe Biden. Pence is dan ook meer dan welkom bij de inauguratie van Biden. Die noemde het ‘een eer hem erbij te hebben’. Want Pence heeft twee cruciale beslissingen genomen die Bidens inauguratie niet alleen mogelijk maken, maar ook rust kunnen brengen in de eerste maanden van diens regering.

Het belangrijkste was zijn verzet tegen president Trump. In een reconstructie daarvan door The New York Times, op basis van het relaas van direct betrokkenen, was dat een hevige, langdurige confr..

