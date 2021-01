Huis van Afgevaardigden stemt voor impeachment van Trump

Washington

De stemming in het Huis, een week na de gewelddadige bestorming van het Capitool, is een historische. Het is nog nooit voorgekomen dat een Amerikaanse president voor een tweede keer wordt aangeklaagd. De eerste impeachment van Trump mislukte vorig jaar echter omdat de Senaat hem niet schuldig achtte.

Wanneer het proces in de Senaat tegen de president begint, is nog onduidelijk. Trump is nog maar een week in functie. Mogelijk wacht Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis, met het doorsturen van de aanklacht tot Biden is aangetreden. De Democraten willen voorkomen dat de impeachment de start van zijn presidentschap in de wielen rijdt. Pas als de Senaat akkoord is met zijn belangrijkste ministers, zo is één optie, zo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .