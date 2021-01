Doden bij Israëlische luchtaanval in Syrië

Deir al-Zor

Bij Israëlische luchtaanvallen in het oosten van Syrië zijn in de nacht van dinsdag op woensdag tientallen doden gevallen. Waarnemers van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten spreken van zeker 57 doden. Israël bestookte vooral posities van strijdgroepen die door Iran worden gesteund, maar ook van de Syrische strijdkrachten. Israël bestookt Syrië vaak, vooral sinds daar in 2011 een burgeroorlog begon. De aartsvijand van Israël, de beweging Hezbollah, heeft op veel plaatsen een doorslaggevende rol gespeeld in die burgeroorlog en Hezbollah wordt gesteund door sjiitisch Iran. <