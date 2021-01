Navalny wil zondag naar Rusland

De Russische corruptiebestrijder en oppositieleider Aleksej Navalny heeft gezegd 17 januari terug te keren naar Rusland. Hij werd in augustus tijdens een reis naar Siberië vergiftigd en is in een Duits ziekenhuis hersteld. In september kon hij het ziekenhuis verlaten.

Berlijn

Navalny zegt dat het Kremlin hem wilde vermoorden. Volgens zijn aanhangers wil het Kremlin niet dat Navalny terugkeert en zou het hem daarom bedreigen met gevangenzetting. Zo wordt gekeken naar vervolging omdat hij als voorwaardelijk op vrije voeten in september na het ontslag uit het ziekenhuis in Duitsland bleef en zich niet in Rusland meldde.

Navalny heeft eerder een voorwaardelijke celstraf wegens fraude gekregen en die zou onvoorwaardelijk kunnen worden. Volgens het Europese hof van Justitie was het proces tegen Navalny in 2014 niet eerlijk. Navalny stortte zich het jaar daarvoor in de race om het presidentschap. Hij geldt als een van de kansrijkste tegenstanders van de nog steeds populaire president Putin die het land sinds het begin van 2000 regeert. Navalny stelt zondagmiddag in Berlijn een vliegtuig van de maatschappij Pobeda naar Moskou te nemen. Hij zou daar dan 17.20 uur onze tijd moeten landen.

Navalny is mede dankzij anticorruptiecampagnes in sociale media al lange tijd een van de bekendste critici van de miljardairs en hun ondernemingen die het land samen met het Kremlin domineren. Hij heeft daarom veel vijanden gemaakt. Zijn aanhang stelt dat president Putin zelf achter de vergiftiging zit. In het Westen wordt de stof waarmee Navalny werd vergiftigd betiteld als novitsjok, een chemisch wapen dat ooit in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld. <