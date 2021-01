Excuses premier Martin voor kerktehuizen

De Ierse premier Micheál Martin heeft woensdag formeel excuses aangeboden voor de foute behandeling van ongetrouwde moeders en hun baby’s in door de Katholieke Kerk gerunde tehuizen gedurende een groot deel van de vorige eeuw. In een vuistdik rapport is vastgesteld dat er in de tehuizen een ‘verstikkende, onderdrukkende en vrouwonvriendelijke cultuur’ heerste. Zeker 9000 kinderen zijn overleden, ongeveer 15 procent van het totaal dat er verbleef.