'Het moment voor de bevrijding is het donkerst'

De Britse virusvariant doet de zorg in het Verenigd Koninkrijk bijna bezwijken. Een derde lockdown was onontkoombaar. Nu genieten de coronamaatregelen nog brede steun, maar het gemor neemt toe. ‘Welke idioot heeft dit bedacht?’

Londen

‘Daar gaat mijn beloning.’ Wat beteuterd tuurt John Darling over het dranghek dat is neergezet om te voorkomen dat mensen zonder afstand te houden genieten van het uitzicht over Londen. De halfbewolkte skyline had het hoogtepunt moeten zijn van de tocht die de vervroegd gepensioneerde business manager had gemaakt van Catford naar Greenwich Park. ‘Ik begrijp de lockdown, maar dit is onzinnig’, zegt de Londenaar, terwijl een patrouillewagen van de Royal Parks Police stilletjes achter hem tot stilstand komt.

De enige die onbeperkt over de Britse hoofdstad kan uitkijken is James Wolfe, de Britse generaal die de Fransen een kwart millennium geleden uit Quebec had verdreven. Aan zijn voeten ligt een getraumatiseerd..

