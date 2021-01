Ruim duizend jaar cel voor Turkse creationistische sekteleider

Adnan Oktar, een Turkse islamitische televisie-evangelist en sekteleider, krijgt een straf opgelegd van 1074 jaar cel. Oktar is in eigen land een bekend en invloedrijk persoon en stond terecht samen met 235 anderen, betrokken bij zijn organisatie. Zijn boodschap lijkt op die van Amerikaanse christelijke welvaartsevangelisten.

(beeld / afp Photo / Dogan News Agency / - / Turkey out)

Ankara

Oktar is bovendien een van de belangrijkste verbreiders van creationisme in islamitische kring. Hij bracht onder de naam Harun Yahya (‘Aäron Johannes’) creationistische publicaties uit die hij zelf over de hele wereld verspreidde.

Zijn verzet tegen de evolutietheorie ging zo ver dat hij - met succes - pleitte voor een blokkade van de website van de prominente atheïst en bioloog Richard Dawkins. ‘Hij weet niets over wat hij probeert te weerleggen’, reageerde Dawkins.

De door Oktar opgerichte Bilim Araştırma Vakfı (‘Wetenschappelijk Onderzoek Stichting’) is getypeerd als sekte met schimmige financiën en grote materiële rijkdom. Bovendien viel hij de laatste jaren op doordat hij een eigen televisieprogramma had..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .