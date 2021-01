Weer arrestaties voor moord Franse leraar

Parijs

Bijna drie maanden na de onthoofding van de Franse docent maatschappijleer Samuel Paty door een moslimextremist zijn in Frankrijk dinsdagochtend nog eens zeven verdachten opgepakt. Gerechtelijke kringen hebben berichtgeving hierover in de media bevestigd. Volgens de zender Franceinfo hadden de verdachten van tussen de 17 en 21 jaar via sociale netwerken contact met de moordenaar van Paty. Ze zijn opgepakt in Angers, Toulouse, Lyon en Seine-et-Marne, en in hechtenis genomen. Er wordt al onderzoek gedaan naar andere verdachten in de zaak. <