Zwarte doos vliegtuig Indonesië gevonden

Jakarta

Duikers hebben in de Javazee een van de twee zwarte dozen geborgen van het Indonesische passagiersvliegtuig dat afgelopen zaterdag kort na vertrek uit Jakarta van de radar verdween en in zee stortte. Dat heeft de Indonesische minister van Transport gezegd. Het gaat om de zwarte doos met de vluchtdata. Naar de doos met de opnamen van de cockpitgesprekken wordt nog gezocht. De zwarte doos is overgebracht naar de luchthaven van Jakarta voor onderzoek. De autoriteiten verwachten dat het twee tot vijf dagen gaat duren om alle vluchtgegevens uit te lezen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. <