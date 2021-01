Navalny moet zich melden in Moskou

Moskou

Dat meldt Navalny zelf. De oppositieleider ging niet in op het verzoek van de Russische autoriteiten om zich in Moskou te melden. Rusland had Navalny een deadline gesteld, die inmiddels is verstreken.

In december startte Rusland een onderzoek naar Navalny. Hij en anderen zouden geld dat was ingezameld voor goede doelen in eigen zak hebben gestoken. Volgens onderzoekers van de Russische justitie zou het gaan om ‘grootschalige fraude'. Of het aanhoudingsbevel met deze aanklacht te maken heeft, is niet bekendgemaakt.

Navalny werd eind augustus vorig jaar ernstig ziek aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Experts stelden later vast dat hij is vergiftigd met het novitsjok-zenuwgif. Hij overleefde die aanslag, werd overgebracht naar Duitsland en kon na ruim een maand het ziekenhuis in Berlijn verlaten. <