Elk jaar bosgebied gekapt ter grootte van Nederland

Ontbossing in de Amazone in Brazilië. Volgens Greenpeace gaat het om een illegale vorm van houtkap.

Amsterdam

Tussen de jaren 2004 en 2017 is in Azië, Afrika en Zuid-Amerika in totaal 43 miljoen hectare bos gekapt om plaats te maken voor landbouw. Dat is een gebied ter grootte van ongeveer tien keer Nederland. Dit blijkt uit een rapport dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) vandaag publiceert.

Het totale verlies aan bosgebied is wereldwijd groter; het WWF concentreert zich in het rapport op ‘ontbossingsfronten’ in 24 landen waar bossen en andere natuur bedreigd worden. Negen van de 24 getroffen gebieden liggen in Latijns-Amerika. Met name in het Braziliaanse savannegebied Cerrado en in de Amazone leidt het afnemen van bosgebied volgens WWF tot ‘een alarmerende afname’ van populaties wilde dieren. Van de overige o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .