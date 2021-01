Rechtse groepen VS plannen nieuwe acties

Washington

De stad Washington, de Nationale Garde en het Amerikaanse ministerie van Defensie maken zich op voor het ergste scenario, in aanloop naar de inauguratie van Joe Biden als nieuwe president. Zeker zestien groepen, ‘sommige gewapend en de meeste hardline aanhangers van president Trump’, zo tekent The New York Times op, hebben een aanvraag ingediend om protesten te mogen houden in Washington. De burgemeester, Muriel Bowser, wil dat verzoek niet inwilligen. Zij heeft in een brief aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid gevraagd om de speciale ‘veiligheidsnoodsituatie’ in Washington te verlengen tot zondag 24 januari en alle aanvragen voor ‘publieke bijeenkomsten’ af te wijzen. Ook vroeg ze om ..

