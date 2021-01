Proces in Peru over gedwongen sterilisatie

Oud-president Alberto Fujimori van Peru is in staat van beschuldiging gesteld voor het gedwongen steriliseren van indiaanse vrouwen op het platteland. Van 1996 tot 2000 ondergingen 350.000 vrouwen een operatie.

Lima

Al 25 jaar vechten zeker tweeduizend indiaanse vrouwen tegen het onrecht dat hen is aangedaan. Gesteund door mensenrechtenorganisaties lijkt het dit keer, in tegenstelling tot een soortgelijke rechtszaak in 2014 waarbij Fujimori werd vrijgesproken, wel van een inhoudelijke rechtsgang te komen. Het proces begon deze week, maar werd ook gelijk weer uitgesteld vanwege het gebrek aan tolken Quechua - de meest gesproken taal onder de indiaanse bevolking - om de getuigenissen van de slachtoffers te vertalen naar het Spaans.

Directeur Marina Navarro van Amnesty Peru laat via Twitter weten dat zij teleurgesteld is in de gang van zaken en hoopt dat de rechtszaak snel wordt hervat. ‘Bewijsmateriaal en verhalen van slachtoffers schetse..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .