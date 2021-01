Parler bijna verwijderd door Amazon

San Jose

Amazon had Parler gewaarschuwd: het conservatieve sociale medium zou worden gestopt als het zich niet zou inspannen om gewelddadige inhoud te bestrijden. Parler is feitelijk van het internet gegooid nadat ook Apple en Google de dienstverlening hadden opgezegd. Parler wordt veel benut door rechtse aanhangers van president Trump die in november circa 74 miljoen stemmen kreeg, maar de presidentsverkiezingen verloor van Joe Biden die zeven miljoen meer kiezers achter zich kreeg. Het bedrijf laat het er niet bij zitten en stapt volgens meerdere media naar de rechter om Amazon te dwingen het platform weer toe te laten. Parler werd in 2018 opgezet als een alternatief voor Twitter omdat dat medium zich schuldig zou maken aan censuur. <