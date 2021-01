‘Rosanne was vrolijk en radicaal’

‘De goeden sterven jong’, zegt Dent Myers. ‘Daarom ben ik er nog.’ De man met de grijze baard, zwarte bandana, houthakkershemd en twee .45 revolvers aan zijn heup wordt dit jaar 90. Met de ‘goeden’ bedoelt hij Rosanne Boyland, een 34-jarige Trump-aanhanger die woensdag omkwam in de massa bij het Capitool. Voordat ze naar Washington DC vertrok, kocht ze een Trumpvlag en een paar bumperstickers in Myers’ winkel in haar woonplaats Kennesaw in Georgia.