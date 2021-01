Nu worden de addertjes onder het brexit-gras zichtbaar

Een week na de start van de nieuwe handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk blijken er meer belemmeringen te zijn dan in eerste instantie gedacht. Het gaat vooral aan Britse zijde mis.

Een Schotse anti-brexit-activist protesteert bij het Schotse parlement in Edinburgh. Een van de slachtoffers van de nieuwe regels is de Schotse voedings- en drankenindustrie.

De afgelopen dagen hebben steeds meer Britse ondernemingen aan de bel getrokken vanwege problemen met de grensoverschrijdende handel. Zo is in het brexit-akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk weliswaar sprake van tariefvrije handel, maar er zijn ook kleine lettertjes. Als meer dan 40 procent van de waarde van een product bestaat uit materialen die niet uit de EU of het Verenigd Koninkrijk komen, dan moet bij de grens alsnog een heffing worden berekend.

Dit zegt een woordvoerster van Evofenedex, een netwerk van internationaal opererende Nederlandse bedrijven. Ze wijst erop dat het handelsakkoord voor de jaarwisseling op het nippertje is gesloten. ‘Onwelgevallige zaken worden nu gaandeweg zichtbaar.’

Ruurd Ubels Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.