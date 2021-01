Brussel

Dat is de korte inhoud van de brief van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aan de christendemocratische Europarlementariër Miriam Lexmann (EVP). Lexmann maakte de brief eind vorige week bekend. Von der Leyen schrijft dat de beslissing over de benoeming van de bijzonder gezant ‘snel zal worden genomen, samen met de details voor de taakomschrijving die hem of haar in staat zal stellen de taken volledig uit te voeren.’ Ook belooft Von der Leyen dat de gezant ‘de noodzakelijke middelen zal hebben om de functie uit te oefenen.’

uitblijvenAan deze bevestiging is een lang getouwtrek voorafgegaan. De vorige bijzonder gezant, Jan Figel, legde na de Europese verkiezingen van mei 2019 zijn taak in november neer. Maar ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .