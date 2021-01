Hele dorpen in Mozambique op de vlucht voor geweld

Dinis Castelo zet zich samen met zijn vrouw en kinderen in om vluchtelingen op te vangen in Pemba. (beeld ywam)

Pemba

De regen stort met bakken uit de lucht in de tropische stad Pemba in Mozambique. 'Gisteravond regende het ontzettend hard en veel vluchtelingen – complete families – overnachten buiten', vertelt Jeugd met een Opdracht-medewerker Dinis Castelo machteloos. De Mozambikaan wordt ondersteund door de baptistengemeente van Kampen. ‘Hele dorpen zoeken hun toevlucht in Pemba. Er zijn geen mensen meer over in Noord-Mozambique. Iedereen vlucht weg.’

De regio wordt al vier jaar geterroriseerd door een wat moeilijk te definiëren groep jonge mannen die sinds 2020 gelieerd zijn aan al-Shabaab. Zij overvallen dorpen in het afgelegen en achtergestelde noorden. Huizen gaan in vlammen op, vee wordt gestole..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .