Tokio

De kans is klein dat Japan de uitspraak zal respecteren. Zuid-Korea en Japan ruziën al decennia over compensatie voor de ‘troostmeisjes', vrouwen die door het Japanse leger werden gedwongen om in militaire bordelen te werken. De slachtoffers kwamen uit onder meer Korea, Indonesië en China. In 2013 spanden twaalf vrouwen een zaak aan tegen de Japanse overheid. De zaak kon pas in 2016 in behandeling worden genomen omdat Tokio niet reageerde op rechtbankverzoeken. Japan houdt vol dat de Zuid-Koreaanse rechter niet gerechtigd is de Japanse overheid aansprakelijk te stellen. Ook zou compensatie al geregeld zijn in 1965, toen Japan en Zuid-Korea met een akkoord de betrekkingen normaliseerden. <

