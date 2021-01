Man die lessenaar van Pelosi meenam opgepakt

De man die tijdens de bestorming van het Capitool het spreekgestoelte van Nancy Pelosi bemachtigde en meenam, is volgens tv-zender CNN in Florida opgepakt. Deze Adam Christian Johnson (36), vader van vijf kinderen, postte op Facebook en andere sociale media foto’s en video’s van de buitgemaakte lessenaar, toebehorend aan de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Washington

Hij werd volgens de Tampa Bay Times vrijdagavond in zijn woonplaats Parrish opgepakt, nadat hij door plaatsgenoten was herkend. De krant meldt onder meer dat op zijn sociale media, die inmiddels offline zijn, onder meer neerbuigende teksten zijn gevonden over de Black Lives Matter-beweging. Johnson behoorde niet tot de verdachten van wie het Amerikaanse ministerie van Justitie vrijdag beelden naar buiten bracht.

De beroering over de bestorming van het Capitool is bij lange na nog niet gaan liggen. Pelosi heeft vrijdag opgeroepen tot strafrechtelijke vervolging van president Donald Trump. Zij deed die uitspraak in een interview met CBS dat zondagavond werd uitgezonden en dat vrijdagavond laat (lokale tijd) in de VS al viraal ging.