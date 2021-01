Indonesisch vliegtuig met 62 inzittenden van de radar

Jakarta

Volgens transportminister Budi Karya Sumadi waren er vijftig passagiers en twaalf bemanningsleden aan boord. Onder de passagiers bevonden zich zeven kinderen en drie baby’s, meldden lokale media.

Het vliegtuig was sinds het opstijgen in Jakarta zaterdagmiddag (lokale tijd) vermist. Volgens plaatselijke media was van de Boeing 737-500 niets meer vernomen sinds het slechts 20 kilometer van de luchthaven en enkele minuten na het opstijgen boven de Javazee in buurt van het eiland Lancang vloog.

Transportminister Budi meldde dat de luchtverkeersleiding na enkele minuten in de gaten kreeg dat het toestel niet op de juiste koers vloog en contact zocht met het toestel. ‘Niet lang daarna, binnen enkele seconden, verdween vlucht van SJ 182 van de radar', zei Budo tegen de website Republika.

Vlucht SJ 182 van Sriwijaya Air zou volgens het vluchtschema zaterdag om 13.40 uur lokale tijd (07.40 uur Nederlandse tijd) vertrekken voor een circa 90 minuten durende vlucht naar Borneo, blijkt uit gegevens van website FlightRadar24. Het toestel verloor volgens de website enkele minuten na het opstijgen meer dan 3300 meter hoogte in minder dan een minuut.

Op Supadio International Airport in Pontianak, de plaats van bestemming van het toestel, hadden zich zaterdag familieleden van de vermiste passagiers verzameld. <