Doden door Spaans winterweer

Winters noodweer in Spanje heeft zaterdag verscheidene mensen het leven gekost. Zaterdagavond was er sprake van vier doden. Het weer trof vooral het gebied rond de hoofdstad Madrid. Militairen werden ingezet om automobilisten bij te staan die vastzaten in de sneeuw. Zo’n 1500 mensen zouden uit hun wagens zijn bevrijd. Vooral rond Madrid waren veel mensen door het winterse weer gestrand. De internationale luchthaven Adolfo Suárez Madrid-Barajas bleef zaterdag gesloten en de spoorwegen hebben alle treinverbindingen van en naar Madrid gestaakt. Volgens Spaanse media heeft het in tientallen jaren niet zo gesneeuwd.

Madrid

Twee daklozen zijn doodgevroren, een in het noordoosten van het land, de ander in Madrid. In het zuiden, bij Malaga, kwamen een man en een vrouw om het leven toen ze vast waren komen te zitten in hun auto en een rivier buiten haar oevers trad.

In de hoofdstad is tussen de 25 en 50 centimeter sneeuw gevallen. De bussen en vuilniswagens reden niet meer en de gemeente riep mensen op thuis te blijven. De scholen blijven in ieder geval vandaag en dinsdag dicht, berichtten Spaanse media. De sneeuwval en temperaturen hebben vrijwel heel het land getroffen. In 45 van de 50 provincies van het land heerste dit weekend bitter koud winterweer, zelfs in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta aan de Middellandse Zeekust. De kou is nog lang niet over want meteorologen voorzien een week met vaak temperaturen tot min 10 graden. <