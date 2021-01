Ellende door gaswinning Mozambique

Het grootste gasveld ter wereld, dat tien jaar geleden werd ontdekt voor de kust van Mozambique, speelt de hoofdrol in de onrusten in de regio Cabo Delgado. Terroristen vallen niet alleen inwoners aan maar ook bedrijven die betrokken zijn bij de gaswinning.

Maputo

De aanleg van de infrastructuur op zee voor de gaswinning stuit op veel problemen. Afgelopen week evacueerde LPG Total – de aannemer van het project – vijfhonderd medewerkers nadat een terroristische organisatie de basis had aangevallen. De groep affilieert zich met de ISIS-gelieerde tak van al-Shabaab en voert een schrikbewind in de noordelijke regio rondom het gasveld. Hun doel lijkt om bezit te krijgen over de bodemschatten. Het geweld – bestaande uit overvallen, executies en ontvoeringen – brengt een enorme vluchtelingenstroom op gang. Momenteel zijn 570.000 mensen op de vlucht in Noord-Mozambique en zeker 900.000 mensen hebben te maken met voedseltekorten. Verschillende Nederlandse bedrijven w..

