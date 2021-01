De duif zien thuiskomen, dat is miljoenen waard

Belgische wedstrijdduiven zijn in trek bij miljonairs uit China, waar gokken bij duivenraces een lucratief tijdverdrijf is geworden. Het grote geld maakt de sport kapot of voorkomt juist dat zij uitsterft, afhankelijk van wie je het vraagt.

Knesselare

Vroeger dachten zijn vrienden dat hij gek was. Frederik Leliaert had als tiener op straat een duifje gevonden, en raakte verstrikt in de duivenliefhebberij. ‘Ik was een gabber en hield wel van een feestje’, vertelt hij lachend. ‘Maar om vier uur ’s ochtends wilde ik weer thuis zijn voor die beestjes.’

Chinezen

De oude volkssport is de laatste jaren inderdaad uitgegroeid tot big business, en de verklaring daarvoor komt uit China. Tijdens de culturele revolutie van Mao waren wedstrijdduiven verboden, maar nu telt het land 1 miljoen duivenmelkers, en nog veel meer Chinezen die op de races willen gokken.

‘Chinese miljonairs trekken naar België om hier hun nieuwe kampioenen te vinden’, ver..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .