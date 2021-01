Trump niet bij Bidens inauguratie

Donald Trump is op 20 januari niet aanwezig bij de inauguratie van Joe Biden. Die wordt dan officieel de 46e president van de VS.

Washington

De vertrekkende Trump liet op Twitter weten dat hij niet van de partij is bij de ceremonie. Mogelijk verlaat hij Washington al een dag eerder, zo is volgens bronnen van persbureau Reuters in het Witte Huis besproken. Zijn vicepresident Mike Pence is wel bij de inauguratie.

Trump geeft inmiddels min of meer toe de verkiezingen te hebben verloren. ‘Nu het congres de uitslag heeft geratificeerd, zal er een nieuwe regering aantreden op 20 januari en is het zaak dit vreedzaam en soepel te laten verlopen', zei hij in een video.

Ondertussen willen de Democraten vanwege de bestorming van het Capitool door Trumpaanhangers dat vicepresident Pence de president van zijn functies ontheft door het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet te activeren. Pence ziet daar volgens enkele van zijn adviseurs geen heil in. De Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, heeft inmiddels met de hoogste militair in de VS gesproken over maatregelen om te voorkomen dat Trump vijandelijkheden begint of met toegang tot de nucleaire codes een atoomaanval inzet.

