Drie kandidaten voor opvolging voor bondskanselier Merkel. Allen zijn rooms-katholiek

Na zestien jaar Angela Merkel krijgen de Duitsers in het najaar een nieuwe bondskanselier. Komende week zijn alle ogen gericht op het belangrijkste CDU-partijcongres sinds de eeuwwisseling. Wie wordt de nieuwe partijleider en waarschijnlijk de nieuwe kanselier?

Berlijn

Geen regeringsleider die internationaal zo veel respect krijgt als Angela Merkel. Uit onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center bleek afgelopen zomer zelfs dat de bondskanselier in het Verenigd Koninkrijk populairder is dan premier Boris Johnson. In de Europese Unie heeft ze een spilfunctie als meest ervaren regeringsleider en als leider van de grootste economie van Europa.

Dit legt druk op de opvolger van Merkel, die niet beschikbaar is voor een vijfde termijn. De nieuwe regeringsleider wordt waarschijnlijk komende week gekozen op het online congres van de grootste partij van Duitsland, de Christlich Demokratische Union. Op zaterdag 16 januari kiezen 1001 partijleden een nieuwe voorzitter en die is normaal gespro..

