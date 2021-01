De dag waarvan je wist: die komt

‘Amerika wachten nog dertien dagen van gevaar tot het vertrek van een losgeslagen president, die zijn bende zover wist te krijgen dat ze het Capitool bestormden. Een daad van opstand die in de 220-jarige geschiedenis van vredige machtsoverdracht nog nooit is voorgekomen.’ Het is de dag na de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers en CNN-commentator Stephen Collison wijst erop dat de strijd nog niet gestreden is.

Washington

Dat beseffen de lokale autoriteiten in Washington klaarblijkelijk ook, want tot de inauguratie van Joe Biden op 20 januari is de noodtoestand van kracht. Toen de rookwolken waren opgetrokken, bleken er vier dodelijke slachtoffers te betreuren en waren 52 mensen gearresteerd, een getal dat een dag later tot 82 opliep. Eén van de slachtoffers was de 35-jarige Ashli Babbitt. Zij werd neergeschoten in het Capitool. Babbitt was aanhanger van de veelomvattende QAnon-complottheorie. Diezelfde dag werden overigens 3800 coronadoden gemeld, een nieuw nationaal record.

Het bleek the day after vooral een dag vol vragen te zijn. Hoe kon dit gebeuren? Waarom konden de relschoppers, door Biden terroristen genoemd, zo gemakkelij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .